В Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» проходил третий матч финала Кубка Стэнли, в котором с «Флорида Пантерз» принимала «Вегас Голден Найтс». Игра закончилась победой хозяев со счётом 3:2.
Итоговый счёт установил нападающий «Флориды» Картер Вераге, принёсший хозяевам победу в овертайме. Для «пантер» этот овертайм стал седьмым в нынешнем плей-офф, и во всех семи случаях американская команда добывала победу.
Таким образом «Флорида» установила второй результат в истории по победам в овертайме в одном плей-офф. Рекорд лиги принадлежит «Монреаль Канадиенс» (10 побед в 1993 году), а «Флорида» разделила второе место с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2020), «Анахайм Дакс» (2003) и «Каролиной Харрикейнз» (2002).
Примечательно, что 21 год назад главным тренером «ураганов» был канадский специалист Пол Морис, который сейчас работает с «Флоридой».
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