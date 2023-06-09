Какой камбэк! «Флорида» вопреки логике спасла финал НХЛ от скучной развязки

«Пантеры» удалялись, совершали чудовищные ошибки и лишь изредка создавали моменты. Но всё равно победили.

«Флорида» во многом неожиданно отдала «Вегасу» два гостевых матча, причём второе поражение получилось разгромным (2:7). «Пантерз» плохо играли перед собственным вратарём и позволили себе быть слишком недисциплинированными. Опытный соперник знал, как наказать за такие «грехи», и в результате финальная серия переехала на территорию «пантер» при таких условиях, которые обязывали команду Пола Мориса побеждать. 0-2 в финале отыгрывали лишь пять раз в истории, но 0-3 в пять раз реже — шанс не усугублять положение до критического ещё был.

Несмотря на серьёзность ситуации, «Флорида» не добавила ни в выдержке, ни в осмотрительности. За первые 40 минут хозяева отметились в протоколе пятью нарушениями, причём среди фолов были и откровенно глупые. Например, капитан Александр Барков схватил малый штраф за толчок в спину на чужом пятаке, а Антон Лунделль ударом сверху расколол клюшку Ивана Барбашёва.

«Вегас» дважды преуспел в реализации большинства. На исходе стартового периода Марк Стоун, оставшись в гордом одиночестве перед Бобровским, идеально сложился под подставление.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.

А ближе к концу второго отрезка Джонатан Маршессо броском в одно касание довёл до логического завершения проход Джека Айкела.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.

При этом «Флорида» открыла счёт: на пятой минуте Мэттью Ткачук оставил в дураках двух обороняющихся у борта и переадресовал шайбу на Брэндона Монтура, чей кистевой стал неберущимся для вратаря «рыцарей» Эдина Хилла. Через несколько смен Ткачук попал под сокрушительный силовой приём Кигана Колесара. Всё было в рамках регламента, но очень жёстко — настолько, что лидер «пантер» ушёл в раздевалку, откуда вернулся лишь через час «грязного» времени.

В отсутствие Ткачука атакующая игра «Флориды» совсем разладилась, и во втором периоде «Вегас» чувствовал себя максимально вольготно. В этот момент Бобровскому пришлось активизировать внутренние ресурсы, несколько раз он выручил команду в ситуациях, когда больше не на кого было надеяться: например, сориентировался на резком переводе и вытащил импровизированный буллит с добиванием.

ВИДЕО

В третьем периоде «Вегас» снизил активность и сосредоточился скорее на разрушении, чем на созидании. «Флорида» в такой диспозиции ощущала дискомфорт, будучи неспособной вырваться из капканов и придумать нечто, осложняющее жизнь Хиллу и его одноклубникам. Более того, за пять минут до окончания основного времени «Вегас» улетел в контратаку и мог почти окончательно решить исход всего сезона — вот только Барбашёв вместо сетки попал в крестовину.

А если не забиваешь ты, то, как известно, забивают тебе. За три минуты до сирены «Флорида» заменила Бобровского шестым полевым, но очень скоро россиянину пришлось вернуться на лёд. Всё дело в том, что Ткачук вновь надел плащ супергероя – подсуетился на пятаке и ткнул шайбу за ленточку, обеспечив игре овертайм.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.

Дополнительное время истекло на пятой минуте. Картер Вераге получил шайбу в отличном месте и выбил цель, пока Ткачук закрывал собой Хилла. Первый же бросок в овертайме принёс «Флориде» успех.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.

Таким образом, отставание «пантер» от «Вегаса» стало минимальным, и, кажется, самое интересное в этой серии ещё впереди.