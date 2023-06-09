«Автомобилист» продлил контракт с нападающим Павлом Воронковым
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Хоккейный клуб «Автомобилист» заключил новый контракт с 24-летним нападающим Павлом Воронковым, сообщает пресс-служба клуба. Сообщается, что двустороннее соглашение с форвардом рассчитано ещё на два сезона.
Воронков выступает в системе «Автомобилиста» с 2015 года. На протяжении четырёх сезонов он выступал в МХЛ в составе «Авто», выигрывал серебро Кубка Харламова. Последние годы Воронков – один из лидеров «Горняка-УГМК». В общей сложности на его счету 66 (33+33) очков в 195 матчах ВХЛ. Также нападающий регулярно привлекался к матчам за главную команду «Автомобилиста», а в минувшем сезоне забросил свою первую шайбу в КХЛ.
Всего в КХЛ на счету Воронкова 15 матчей, в которых он забросил одну шайбу, с показателем полезности «-4».
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