«Автомобилист» продлил контракт с нападающим Павлом Воронковым

Хоккейный клуб «Автомобилист» заключил новый контракт с 24-летним нападающим Павлом Воронковым, сообщает пресс-служба клуба. Сообщается, что двустороннее соглашение с форвардом рассчитано ещё на два сезона.

Воронков выступает в системе «Автомобилиста» с 2015 года. На протяжении четырёх сезонов он выступал в МХЛ в составе «Авто», выигрывал серебро Кубка Харламова. Последние годы Воронков – один из лидеров «Горняка-УГМК». В общей сложности на его счету 66 (33+33) очков в 195 матчах ВХЛ. Также нападающий регулярно привлекался к матчам за главную команду «Автомобилиста», а в минувшем сезоне забросил свою первую шайбу в КХЛ.

Всего в КХЛ на счету Воронкова 15 матчей, в которых он забросил одну шайбу, с показателем полезности «-4».