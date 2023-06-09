Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ведущий защитник «Вегаса» прокомментировал игру Бобровского после поражения от «Флориды»

Ведущий защитник «Вегаса» прокомментировал игру Бобровского после поражения от «Флориды»
Аудио-версия:
Комментарии

Ведущий защитник и альтернативный капитан «Вегас Голден Найтс» Алекс Пьетранджело прокомментировал игру российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в третьей встрече финала Кубка Стэнли (2:3 ОТ, 2-1). Вратарь пропустил всего две шайбы, отразив 25 бросков, и стал второй звездой матча.

«Мы создали несколько хороших моментов. Бобровский в этих моментах сделал несколько хороших сейвов, особенно во втором периоде. Ещё один в конце первого периода. В прошлом матче такие голы заходили. Сейчас мы немного притормозим, чтобы посмотреть, что сможем сделать при игре «пять на пять», чтобы создать больше моментов в следующей встрече», — приводит слова Пьетранджело The Athletic.

Напомним, в текущем плей-офф НХЛ Бобровский одержал 12 побед в 17 матчах, пропустив 43 шайбы и отражая 92,5% бросков. Победа в третьей встрече позволила «Флориде» сократить отставание в серии до счёта 1-2. Четвёртая встреча финала Кубка Стэнли состоится на площадке «Флориды» в ночь на 11 июня и начнётся в 3:00 мск.

Материалы по теме
Такого Бобровского мы ещё не видели! Безумные эмоции вратаря на исторический гол «Флориды»
Видео
Такого Бобровского мы ещё не видели! Безумные эмоции вратаря на исторический гол «Флориды»
Материалы по теме
Легендарный шведский вратарь Хенрик Лундквист выступил с защитой Сергея Бобровского
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023