Ведущий защитник «Вегаса» прокомментировал игру Бобровского после поражения от «Флориды»

Ведущий защитник и альтернативный капитан «Вегас Голден Найтс» Алекс Пьетранджело прокомментировал игру российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в третьей встрече финала Кубка Стэнли (2:3 ОТ, 2-1). Вратарь пропустил всего две шайбы, отразив 25 бросков, и стал второй звездой матча.

«Мы создали несколько хороших моментов. Бобровский в этих моментах сделал несколько хороших сейвов, особенно во втором периоде. Ещё один в конце первого периода. В прошлом матче такие голы заходили. Сейчас мы немного притормозим, чтобы посмотреть, что сможем сделать при игре «пять на пять», чтобы создать больше моментов в следующей встрече», — приводит слова Пьетранджело The Athletic.

Напомним, в текущем плей-офф НХЛ Бобровский одержал 12 побед в 17 матчах, пропустив 43 шайбы и отражая 92,5% бросков. Победа в третьей встрече позволила «Флориде» сократить отставание в серии до счёта 1-2. Четвёртая встреча финала Кубка Стэнли состоится на площадке «Флориды» в ночь на 11 июня и начнётся в 3:00 мск.