Такого Бобровского мы ещё не видели! Безумные эмоции вратаря на исторический гол «Флориды»

Третий матч финальной серии плей-офф НХЛ сезона-2022/2023 получился самым интересным и напряжённым на данный момент в противостоянии «Флориды Пантерз» и «Вегас Голден Найтс». Открыв счёт в начале первого периода, проигрывавшие в серии 0-2 «пантеры» очень быстро утратили преимущество, а за пять минут до конца второго отрезка и вовсе оказались в положении отыгрывающейся команды.

За четыре минуты до конца основного времени российский форвард гостей Иван Барбашёв мог ставить точку в матче и фактически во всей серии (совершить камбэк с 0-3 в финале плей-офф вряд ли бы представлялось возможным), но перекладина пришла на помощь Сергею Бобровскому и его партнёрам.

А затем своё слово сказали главные лидеры «пантер» среди полевых игроков – сначала Мэттью Ткачук перевёл игру в овертайм, а там главный специалист американской команды по голам в дополнительное время Картер Вераге снова выстрелил в самый нужный момент. «Флорида» одержала волевую победу и возродила интригу в финале Кубка Стэнли.

Эта победа стала локальным историческим успехом для команды из Санрайза. Напомним, в этом сезоне «пантеры» вышли в финал Кубка Стэнли во второй раз в истории НХЛ и впервые с 1996 года, когда в решающей серии они проиграли «Колорадо Эвеланш» (0-4).

Если учесть, что первые два матча нынешнего финала плей-офф остались за «Вегасом», то общая серия поражений «Флориды» в решающих сериях Кубка Стэнли насчитывала уже шесть матчей, но с седьмой попытки «пантеры» всё-таки одержали дебютную победу в главных сериях НХЛ.

Проведший очень качественный матч российский голкипер «пантер» максимально эмоциональным образом отреагировал на заброшенную шайбу в овертайме. 34-летний вратарь совершил стремительное ускорение к середине площадки и уже через несколько секунд очутился в объятиях партнёров.

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Да и скамейка американской команды очень бурно отпраздновала гол 27-летнего форварда, который проводит очень неординарный плей-офф. В 19 матчах Картер забросил «всего» семь шайб, но при этом четыре из них оказались для его команды победными. В овертайме же Вераге уже приносил «Флориде» невероятно важную победу. В седьмом матче серии первого раунда с «Бостон Брюинз» (4:3 ОТ, 4-3) именно канадец отличился в дополнительное время, поставив точку в том противостоянии.

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Для «пантер» сегодняшний овертайм вообще стал седьмым в нынешнем плей-офф, и во всех семи случаях американская команда добывала победу.

Таким образом «Флорида» установила второй результат в истории по победам в овертайме в одном плей-офф. Рекорд лиги принадлежит «Монреаль Канадиенс» (10 побед в 1993 году), а «Флорида» разделила второе место с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2020), «Анахайм Дакс» (2003) и «Каролиной Харрикейнз» (2002).

Примечательно, что 21 год назад главным тренером «ураганов» был канадский специалист Пол Морис, который сейчас работает с «Флоридой».

«В конечном счёте никого не волнует, как мы это сделали. Счёт в серии 1-2. Мы вышли на лёд в этом матче, просто желая выиграть одну игру. В следующий раз будет та же самая цель», – сказал на пресс-конференции Ткачук, установивший сегодня новый клубный рекорд по голам в одном плей-офф. На счету американского форварда стало 11 точных бросков, благодаря чему он превзошёл достижение Дэйва Лоури (10 голов в 1996 году).

«Большая победа и очень важный момент для всей нашей команды. Теперь нужно просто убедиться, что мы используем полученный импульс в следующей игре», – заметил нападающий «пантер» Ник Казинс.

«Я смог закрыть обзор Хиллу, когда забивал Вераге? Да не было там никакого экрана, он забил открытым броском», – добавил Ткачук, отвечая на вопрос о своём вкладе в победный гол.

«Мы кошки. У нас есть несколько жизней, и это потрясающе. Это показывает, какая у нас замечательная команда, и что ребята из нашей команды никогда не унывают. У меня было немного времени и пространства, чтобы нанести победный бросок. Я так счастлив, что шайба оказалась в воротах», — прокомментировал свой решающий бросок в матче автор победного гола Вераге.

Решающий бросок Картера Вераге в третьем матче серии. Видео гола Видео победного гола в матче «Флорида» — «Вегас»

«Я давно нахожусь во «Флориде», и сейчас лучшее время в моей жизни. Играть в такой атмосфере и сражаться за то, о чём я мечтал с самого рождения – просто здорово. Быть сейчас флоридской пантерой – это то, чем я горжусь», – поделился эмоциями капитан «Флориды» Александр Барков.

Сумеют ли Барков и его партнёры зацепиться за сегодняшнюю победу и продолжить возвращение в серию, покажет следующий домашний матч на территории американской команды, а пока можно констатировать, что их сегодняшний успех продлил одну из главных традиций НХЛ в этом столетии.

За последние 24 года финальная серия Кубка Стэнли ни разу не заканчивалась со счётом 4-0. Последний раз свип (4-0) фиксировался в финале плей-офф НХЛ в 1998 году, когда «Детройт Ред Уингз» за минимальное количество матчей убрал со своего пути «Вашингтон Кэпиталз». В этом году счёта 4-0 уже точно не будет.