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Финал плей-офф НХЛ, «Флорида» победила «Вегас» в овертайме, победный гол Вераге, видео, реакция Бобровского

Такого Бобровского мы ещё не видели! Безумные эмоции вратаря на исторический гол «Флориды»
Сергей Емельянов
«Флорида» победила «Вегас» в овертайме
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Точный бросок Картера Вераге возродил интригу в финале Кубка Стэнли и принёс «пантерам» первую победу в решающих сериях плей-офф НХЛ.

Третий матч финальной серии плей-офф НХЛ сезона-2022/2023 получился самым интересным и напряжённым на данный момент в противостоянии «Флориды Пантерз» и «Вегас Голден Найтс». Открыв счёт в начале первого периода, проигрывавшие в серии 0-2 «пантеры» очень быстро утратили преимущество, а за пять минут до конца второго отрезка и вовсе оказались в положении отыгрывающейся команды.

За четыре минуты до конца основного времени российский форвард гостей Иван Барбашёв мог ставить точку в матче и фактически во всей серии (совершить камбэк с 0-3 в финале плей-офф вряд ли бы представлялось возможным), но перекладина пришла на помощь Сергею Бобровскому и его партнёрам.

А затем своё слово сказали главные лидеры «пантер» среди полевых игроков – сначала Мэттью Ткачук перевёл игру в овертайм, а там главный специалист американской команды по голам в дополнительное время Картер Вераге снова выстрелил в самый нужный момент. «Флорида» одержала волевую победу и возродила интригу в финале Кубка Стэнли.

Как «Флорида» одержала первую победу в финале плей-офф
Какой камбэк! «Флорида» вопреки логике спасла финал НХЛ от скучной развязки
Видео
Какой камбэк! «Флорида» вопреки логике спасла финал НХЛ от скучной развязки

Эта победа стала локальным историческим успехом для команды из Санрайза. Напомним, в этом сезоне «пантеры» вышли в финал Кубка Стэнли во второй раз в истории НХЛ и впервые с 1996 года, когда в решающей серии они проиграли «Колорадо Эвеланш» (0-4).

Если учесть, что первые два матча нынешнего финала плей-офф остались за «Вегасом», то общая серия поражений «Флориды» в решающих сериях Кубка Стэнли насчитывала уже шесть матчей, но с седьмой попытки «пантеры» всё-таки одержали дебютную победу в главных сериях НХЛ.

Проведший очень качественный матч российский голкипер «пантер» максимально эмоциональным образом отреагировал на заброшенную шайбу в овертайме. 34-летний вратарь совершил стремительное ускорение к середине площадки и уже через несколько секунд очутился в объятиях партнёров.

ВИДЕО

Да и скамейка американской команды очень бурно отпраздновала гол 27-летнего форварда, который проводит очень неординарный плей-офф. В 19 матчах Картер забросил «всего» семь шайб, но при этом четыре из них оказались для его команды победными. В овертайме же Вераге уже приносил «Флориде» невероятно важную победу. В седьмом матче серии первого раунда с «Бостон Брюинз» (4:3 ОТ, 4-3) именно канадец отличился в дополнительное время, поставив точку в том противостоянии.

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Для «пантер» сегодняшний овертайм вообще стал седьмым в нынешнем плей-офф, и во всех семи случаях американская команда добывала победу.

Таким образом «Флорида» установила второй результат в истории по победам в овертайме в одном плей-офф. Рекорд лиги принадлежит «Монреаль Канадиенс» (10 побед в 1993 году), а «Флорида» разделила второе место с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2020), «Анахайм Дакс» (2003) и «Каролиной Харрикейнз» (2002).

Примечательно, что 21 год назад главным тренером «ураганов» был канадский специалист Пол Морис, который сейчас работает с «Флоридой».

Подробная история карьеры Пола Мориса
Проиграл больше всех матчей в НХЛ, работал с Малкиным в КХЛ: кто вывел «Флориду» в финал?
Проиграл больше всех матчей в НХЛ, работал с Малкиным в КХЛ: кто вывел «Флориду» в финал?

«В конечном счёте никого не волнует, как мы это сделали. Счёт в серии 1-2. Мы вышли на лёд в этом матче, просто желая выиграть одну игру. В следующий раз будет та же самая цель», – сказал на пресс-конференции Ткачук, установивший сегодня новый клубный рекорд по голам в одном плей-офф. На счету американского форварда стало 11 точных бросков, благодаря чему он превзошёл достижение Дэйва Лоури (10 голов в 1996 году).

«Большая победа и очень важный момент для всей нашей команды. Теперь нужно просто убедиться, что мы используем полученный импульс в следующей игре», – заметил нападающий «пантер» Ник Казинс.

«Я смог закрыть обзор Хиллу, когда забивал Вераге? Да не было там никакого экрана, он забил открытым броском», – добавил Ткачук, отвечая на вопрос о своём вкладе в победный гол.

«Мы кошки. У нас есть несколько жизней, и это потрясающе. Это показывает, какая у нас замечательная команда, и что ребята из нашей команды никогда не унывают. У меня было немного времени и пространства, чтобы нанести победный бросок. Я так счастлив, что шайба оказалась в воротах», — прокомментировал свой решающий бросок в матче автор победного гола Вераге.

Решающий бросок Картера Вераге в третьем матче серии. Видео гола
Видео победного гола в матче «Флорида» — «Вегас»

«Я давно нахожусь во «Флориде», и сейчас лучшее время в моей жизни. Играть в такой атмосфере и сражаться за то, о чём я мечтал с самого рождения – просто здорово. Быть сейчас флоридской пантерой – это то, чем я горжусь», – поделился эмоциями капитан «Флориды» Александр Барков.

Сумеют ли Барков и его партнёры зацепиться за сегодняшнюю победу и продолжить возвращение в серию, покажет следующий домашний матч на территории американской команды, а пока можно констатировать, что их сегодняшний успех продлил одну из главных традиций НХЛ в этом столетии.

За последние 24 года финальная серия Кубка Стэнли ни разу не заканчивалась со счётом 4-0. Последний раз свип (4-0) фиксировался в финале плей-офф НХЛ в 1998 году, когда «Детройт Ред Уингз» за минимальное количество матчей убрал со своего пути «Вашингтон Кэпиталз». В этом году счёта 4-0 уже точно не будет.

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