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Сергей Светлов: судьба Кубка Стэнли будет определяться в атаке

Сергей Светлов: судьба Кубка Стэнли будет определяться в атаке
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Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986 Сергей Светлов оценил финальную серию Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Флоридой Пантерз».

«Сейчас наступает время, скажем так, золотых игр, поэтому не удивлюсь, если один матч получится малорезультативным. Но в любом случае судьба Кубка Стэнли будет определяться в атаке.

Есть симпатии к «Флориде», но пока лучше выглядит «Вегас». Команда играет более ровно, с запасом, чувствуется кубковый опыт. Если клуб Сергея Бобровского не добавит, то «Вегас» — фаворит», — сказал Светлов в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, счёт в финальной серии Кубка Стэнли — 2-1 в пользу «Вегас Голден Найтс». Четвёртый матч финала состоится в ночь на 11 июня и начнётся в 3:00 мск.

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