Капризов, Нестеров и Григоренко встретились на отдыхе в Турции

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов со своим братом Антоном, защитник ЦСКА Никита Нестеров и форвард армейцев Михаил Григоренко встретились в турецком Стамбуле, где сегодня, 10 июня, состоится финальный матч футбольной Лиги чемпионов.

Капризов в Кубке Стэнли — 2023 вместе с «Миннесотой» уступил в первом раунде «Даллас Старз» (2-4). В шести матчах серии с «Далласом» Кирилл забросил лишь одну шайбу в самой первой встрече, завершив противостояние с показателем полезности «-3». За всю серию россиянин нанёс 17 бросков в створ (из них шесть – в первой игре).

Нестеров и Григоренко в розыгрыше Кубка Гагарина — 2023 в составе ЦСКА стали обладателями главного трофея, обыграв в финале казанский «Ак Барс» со счётом 4-3.