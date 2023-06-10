Капризов, Нестеров и Григоренко встретились на отдыхе в Турции
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Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов со своим братом Антоном, защитник ЦСКА Никита Нестеров и форвард армейцев Михаил Григоренко встретились в турецком Стамбуле, где сегодня, 10 июня, состоится финальный матч футбольной Лиги чемпионов.
Капризов в Кубке Стэнли — 2023 вместе с «Миннесотой» уступил в первом раунде «Даллас Старз» (2-4). В шести матчах серии с «Далласом» Кирилл забросил лишь одну шайбу в самой первой встрече, завершив противостояние с показателем полезности «-3». За всю серию россиянин нанёс 17 бросков в створ (из них шесть – в первой игре).
Нестеров и Григоренко в розыгрыше Кубка Гагарина — 2023 в составе ЦСКА стали обладателями главного трофея, обыграв в финале казанский «Ак Барс» со счётом 4-3.
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