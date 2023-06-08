Капризов на пляже в Дубае сфотографировался с Зариповым и его сыном

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов выложил в соцсеть фотографию с пляжа в Дубае, на котором он запечатлён с форвардом «Ак Барса» Данисом Зариповым и его сыном. «Миннесота» вылетела из розыгрыша Кубка Стэнли в первом раунде, уступив «Даллас Старз» со счётом 2-4 в серии.
Фото: соцсеть Капризова
Ранее Капризов заявил, что не уверен, поедет ли в Россию в нынешнее межсезонье.
Капризов в шести матчах серии с «Далласом» забросил лишь одну шайбу в самой первой встрече, завершив противостояние с показателем полезности «-3». Россиянин за всю серию нанёс 17 бросков в створ (из них шесть – в первой игре). Капризов впервые в карьере остался без очков в пяти матчах подряд. До этого худшим результатом россиянина дважды были серии из трёх матчей без набранных баллов.
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