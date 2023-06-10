Защитник «Флориды» Форслинг: Бобровский играет потрясающе для нас

Защитник «Флориды Пантерз» Густав Форслинг рассказал о финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» и оценил игру российского голкипера «пантер» Сергея Бобровского.

«Я думаю, мы добились хорошего прогресса и сделали пару шагов в правильном направлении, но ещё есть много вещей, которые мы можем делать лучше. Боб потрясающе играл для нас, пару раз спас нас. Я думаю, что мы всё ещё можем выйти на другой уровень», — приводит слова Форслинга пресс-служба «Флориды Пантерз».

Напомним, счёт в финальной серии Кубка Стэнли — 2-1 в пользу «Вегас Голден Найтс». Четвёртый матч финала плей-офф Национальной хоккейной лиги состоится на площадке «Флориды Пантерз» в ночь на 11 июня и начнётся в 3:00 мск.