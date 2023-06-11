Маршессо выдал лучшую результативную серию в этом плей-офф НХЛ
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В эти минуты в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» проходит четвёртый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» встречается с «Вегас Голден Найтс».
На момент написания новости в игре идёт третий период. Счёт в матче 2:3. В составе «Вегаса» результативной передачей отметился канадский форвард Джонатан Маршессо. Таким образом, нападающий отличился голевым действием в девятом матче кряду и выдал лучшую результативную серию в этом плей-офф НХЛ среди игроков всех команд, а также лучшую результативную серию в плей-офф НХЛ в истории своего клуба.
Напомним, счёт в серии игр перед сегодняшнем матчем был 2-1 в пользу «Вегаса».
Действующим победителем Кубка Стэнли является «Колорадо Эвеланш».
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