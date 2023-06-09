«Это было мощно, не так ли?» Маршессо оценил силовой Барбашёва против лидера «Флориды»

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джонатан Маршессо прокомментировал жёсткий силовой приём форварда Ивана Барбашёва против ведущего защитника «Флориды Пантерз» Радко Гудаса во втором матче финальной серии Кубка Стэнли. Россиянин мощно встретил соперника, после чего тот не смог продолжить встречу.

«Это было мощно, не так ли? Я имею в виду, что Гудас не вернулся после этого на лёд — а он довольно важная часть их команды. Он супер физически сильный, отличный защитник», — приводит слова Маршессо The Athletic.

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Напомним, в текущем плей-офф НХЛ Барбашёв провёл 20 матчей и записал на свой счёт 17 (6+11) очков при показателе полезности «+13». У хоккеиста истекает контракт в конце этого сезона, после чего форвард может стать неограниченно свободным агентом.