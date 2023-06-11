Пьетранджело могут дисквалифицировать за участие в массовой драке в конце четвёртой игры

Четвёртый матч финала Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Вегасом» закончился массовой дракой, в которой приняли участие все находящиеся на льду хоккеисты. Защитник «Вегаса» Алекс Пьетранджело отбывал малый штраф за выброс шайбы, когда прозвучала сирена, сразу после которой хоккеисты устроили потасовку. По правилам НХЛ, игрок не имеет права покидать скамейку штрафников до истечения штрафа и участвовать в потасовках.

«Я думаю, что лига пересмотрит этот эпизод. По правилам лиги вы не должны покидать скамейку штрафников и участвовать в потасовке в конце игры. Я не знаю, приведёт ли это к дисквалификации, но я думаю, что они пересмотрят это», — цитирует инсайдера НХЛ Эллиота Фридмана Sportsnet.

«Вегас» одержал победу со счётом 3:2 и оторвался в серии 3-1. Следующая игра финала пройдёт на площадке «Голден Найтс» 14 июня.