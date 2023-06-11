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«Вегас» и «Флорида» устроили массовую разборку сразу после финальной сирены

В Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» проходил четвёртый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» встречалась с «Вегас Голден Найтс». Игра завершилась победой гостей со счётом 3:2.

После окончания матча между хоккеистами обеих команд случилась массовая потасовка. До полноценной драки дело не дошло, в ситуацию вмешались арбитры. Потасовка сопровождалась выбросом со стороны болельщиков на лёд различных предметов.

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По итогам инцидента главные арбитры встречи Вес Макколи и Стив Козари выписали серию удалений. Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук заработал 14 (2+2+10) минут штрафного времени, его одноклубник защитник Брэндон Монтур — 12 (2+10), а голкипер «Вегаса» Эдин Хилл получил 2 минуты.