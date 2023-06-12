Ведущий защитник «Вегаса» — о Хилле: он сделал спасения, которые были нам нужны

Защитник «Вегас Голден Найтс» Алекс Пьетранджело высказался о выступлениях вратаря Эдина Хилла в нынешнем сезоне после победы над «Флоридой Пантерз» (3:2, 3-1) в четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли.
«Он сделал те спасения, которые были нужны нашей команде. Это не должно удивлять, Эдин хорошо играл весь сезон. Все наши вратари играли хорошо», — приводит слова Пьетранджело Washington Post.
27-летний Хилл начал плей-офф Кубка Стэнли в качестве сменщика Лорана Броссуа, получившего травму в матче второго раунда с «Эдмонтон Ойлерз». Хилл в четвёртом матче отразил 29 бросков из 31. В 15 матчах в текущем плей-офф у него 10 побед при 93,4% отражённых бросков.
Решающий матч противостояния «Вегаса» и «Флориды» может состояться 14 июня (3:00 мск).
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