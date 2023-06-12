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Вратарь «Анахайма» Гибсон хочет покинуть команду и уже обсудил возможный обмен

Вратарь «Анахайма» Гибсон хочет покинуть команду и уже обсудил возможный обмен
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Вратарь «Анахайм Дакс» Джон Гибсон заинтересован в обмене из команды. Об этом сообщает Orange County Register.

По сведениям источника, 29-летний хоккеист в мае провёл встречу с генеральным директором «Анахайма» Пэтом Вербиком, на которой поделился своим мнением о ситуации в «Дакс». Контракт Гибсона с командой c кэпхитом € 5,96 млн рассчитан до окончания сезона-2026/2027.

В текущем сезоне Гибсон принял участие в 53 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в среднем пропуская 3,99 шайбы и отражая 89,9% бросков.

Джон Гибсон был выбран «Анахаймом» на драфте НХЛ — 2011 во втором раунде под общим 39-м номером. В 2013 году Гибсон в составе молодёжной сборной США выиграл чемпионат мира до 20 лет.

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