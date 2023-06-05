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Российский форвард «Колорадо» Мальцев рассказал, как его поддержал новый тренер «Анахайма»

Российский форвард «Колорадо» Мальцев рассказал, как его поддержал новый тренер «Анахайма»
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Российский нападающий системы «Колорадо Эвеланш» Михаил Мальцев в своём телеграм-канале отреагировал на назначение Грега Кронина на пост главного тренера «Анахайм Дакс». Ранее специалист возглавлял фарм-клуб «лавин» — «Колорадо Иглз». Мальцев выступал под руководством Кронина.

«Из «Анахайма» ещё не звонили, но за Грега очень рад, что он всё-таки получил этот свой шанс. Прошлой осенью, когда меня после поездки в Финляндию на матчи с «Коламбусом» спустили в АХЛ, приятного было мало. Ещё и кондиции после перелёта не очень. С «Иглз» были в поездке по Калифорнии, очков я не набирал, настроение отвратное.

Ехали между городами на автобусе, остановились покушать. Я решил не идти, остался сидеть на месте. Кронин увидел меня одного, подошёл, спросил: «Хреново тебе совсем?» Ответил ему, что приятного мало. А он сказал: «Мне уже почти 60 лет, а я сам ещё так и не добрался до НХЛ. Но что нам остаётся делать? Только работать, терпеть и доказывать». Так и живём», — говорится в сообщении.

Отметим, что Кронин впервые за 36-летнюю тренерскую карьеру возглавил команду НХЛ. Ранее он лишь дважды руководил клубами АХЛ — «Колорадо Иглз» с 2018 по 2023 год и «Бриджспорт Айлендерс» с 2003-го по 2005-й.

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