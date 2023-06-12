Гуляев: хотел бы познакомиться с Тарасовым, хотел бы узнать, как он придумал такой стиль
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Защитник системы «Авангарда» Михаил Гуляев рассказал, что если бы у него была возможность, то он хотел бы познакомиться с прославленным советским хоккейным тренером Анатолием Тарасовым.
«С кем из когда-либо живущих людей хотел бы познакомиться и что бы спросил? Назову легендарного советского тренера Анатолия Тарасова. Хотелось бы узнать, как он смог придумать в то время такой хороший стиль игры, который приносил результат и помогал добиваться успехов. Было бы интересно услышать, как вырастить профессиональных игроков, которые до сих пор являются кумирами многих детей», — приводит слова Гуляева пресс-служба Молодёжной хоккейной лиги на официальном сайте.
Ранее Михаил Гуляев отреагировал на то, что его называют «русским Кейлом Макаром».
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