Защитник «Авангарда» Гуляев отреагировал на то, что его называют «русским Кейлом Макаром»

Защитник системы «Авангарда» Михаил Гуляев назвал игрока обороны «Колорадо Эвеланш» Кейла Макара своим кумиром.

«Скаут Грант Маккаг назвал меня «русским Макаром»? Стараюсь не обращать на это внимания, мне пока очень далеко до Кейла Макара. Но это мой кумир, стараюсь следить за ним, смотрю нарезки обводок, бросков и передач. Рано говорить, что я какой-то супер-пупер хоккеист, мне ещё работать и работать.

Даллман, за которым я следил, попал в символичную пятёрку лучших игроков за всю историю КХЛ? Согласен с этим выбором, он лучший. Я был ещё маленьким, когда он приезжал на матчи в Новосибирск. Следил за ним, моему отцу тоже нравилась его игра. Он всегда мне говорил брать пример со стиля игры Даллмана», — приводит слова Гуляева пресс-служба Молодёжной хоккейной лиги на официальном сайте.