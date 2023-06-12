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Панарин кардинально изменил свой стиль, побрившись налысо

Панарин кардинально изменил свой стиль, побрившись налысо
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин кардинально поменял свой стиль. Хоккеист побрился налысо.

31-летний форвард «рейнджеров» приехал в свой родной город Коркино, где сделал фото с фанатами. Оказалось, что Панарин распрощался со своей пышной шевелюрой.

Фото: Фан-клуб Артемия Панарина

Отметим, что причёска российского форварда не раз становилась поводом для шуток, в том числе от его одноклубников по «Нью-Йорку».

Напомним, в завершившемся регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Панарин принял участие в 82 встречах. Нападающий «Рейнджерс» забросил 29 шайб и отдал 63 результативные передачи, став лучшим бомбардиром команды в регулярном чемпионате. В плей-офф форвард отыграл семь матчей, в которых отдал два ассиста.

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