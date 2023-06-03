The Athletic: за такую непомерную цену Панарин постоянно разочаровывает в плей-офф

Журналист The Athletic Харман Дайал прокомментировал попадание российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в упоминания игроков с худшими контрактами по соотношению цена-качество в своих командах. Форвард занял второе место среди худших в составе «рейнджеров». Панарин получает в год $ 11,64 млн, его контракт будет действовать ещё три сезона.
«Панарин в этом сезоне набрал 92 очка, что звучит потрясающе, но у него самый высокий кэпхит в НХЛ, если не считать Коннора Макдэвида. За такую непомерную цену он не ведёт за собой команду при игре в равных составах в достаточной степени и постоянно разочаровывает в плей-офф — как этой весной, когда он не забил ни одного гола и отдал только две передачи в семи матчах», — говорится в сообщении.
В регулярном чемпионате Панарин сыграл 82 матча и набрал 92 (29+63) очка при показателе полезности «+4». В плей-офф россиянин провёл семь встреч, записав на свой счёт 2 (0+2) балла при коэффициенте полезности «-2».
- 3 июня 2023
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