«Трактор» продлил контракт с основным защитником Александром Шепелевым

«Трактор» объявил о продлении соглашения с 25-летним защитником Александром Шепелевым.

Отмечается, что с хоккеистом заключён односторонний контракт, рассчитанный на один год.

Завершившийся сезон Шепелев начинал в «Челмете», однако постепенно завоевал доверие тренерского штаба «Трактора» и закрепился в основе клуба. В минувшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги защитник сыграл 32 встречи, забросил две шайбы и отдал пять результативных передач.

«Новый односторонний контракт Александр Шепелев заслужил своей игрой в прошлом сезоне, когда в ходе чемпионата он был поднят из «Челмета» в «Трактор» и доказал своё право на нахождение в основном составе. У Шепелева есть потенциал, он может ещё добавить в игре на обеих сторонах площадки и сделать команду сильнее», — приводит слова генерального менеджера Алексея Волкова официальный сайт клуба.