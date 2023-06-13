The Score: внезапно спрос на Орлова, и так довольно высокий, стал ещё выше

Журналист The Score Джон Матиш поделился мнением о ситуации с контрактом российского защитника «Бостон Брюинз» Дмитрия Орлова, который станет неограниченно свободным агентом по завершении нынешнего сезона.
«Орлов, должно быть, улыбался до ушей, когда узнал о подписании контракта и обмене между «Нью-Джерси» и «Коламбусом». Эта сделка полностью убрала с рынка Дэймона Сиверсона — главного соперника Орлова среди защитников в статусе ограниченно свободных агентов.
Внезапно спрос на Орлова, который, по-видимому, и без того был довольно высоким, становится ещё выше. В прошлом сезоне 31-летний россиянин набрал рекордные в карьере 36 очков, разделив своё время между «Вашингтоном» и «Бостоном» после обмена в середине сезона. Способность Орлова выбивать шайбу, устрашать физическими данными и помогать в большинстве делает его заманчивым игроком топ-пары.
Два похожих контракта: сделка Джеффа Питри с «Монреалем» и сделка Маттиаса Экхольма с «Нэшвиллом». Оба защитника, которые сейчас играют за другие команды, подписали контракт в начале четвёртого десятка лет на четыре года, $ 6,25 млн за сезон», — приводит слова Матиша The Score.
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