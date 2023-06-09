«Дэвилз» получат драфт-пик от «Коламбуса» за подписание контракта с Сиверсоном до обмена

«Нью-Джерси Дэвилз» обменяет одного из ведущих защитников Дэймона Сиверсона в «Коламбус Блю Джекетс», сообщает журналист Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».
Отмечается, что, прежде чем отдать 28-летнего игрока, «дьяволы» подпишут с ним контракт. Соглашение будет рассчитано на восемь лет и $ 6,25 млн за сезон. Общая сумма сделки составит $ 50 млн.
Примечательно, что за подписание контракта с Сиверсоном «Дэвилз» также получат от «Коламбуса» пик третьего раунда на драфте-2023. Об этом сообщил обозреватель Франк Серавалли.
Напомним, в прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги канадский защитник принял участие в 81 встрече, забросив семь шайб и отдав 26 результативных передач, суммарно записав на свой счёт 33 очка при общем показателе полезности «+9». В плей-офф Сиверсон сыграл 12 матчей и набрал 3 (1+2) балла при коэффициенте полезности «-3».
- 9 июня 2023
-
16:52
-
16:30
-
15:55
-
15:40
-
15:25
-
15:05
-
14:40
-
14:15
-
13:47
-
13:25
-
13:05
-
12:40
-
12:15
-
11:55
-
11:35
-
11:15
-
10:55
-
10:35
-
10:15
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:05
-
08:55
-
08:40
-
08:30
-
08:25
-
08:10
-
07:23
-
07:10
-
07:08
-
06:46
-
06:43
-
06:38
-
06:36