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«Дэвилз» получат драфт-пик от «Коламбуса» за подписание контракта с Сиверсоном до обмена

«Дэвилз» получат драфт-пик от «Коламбуса» за подписание контракта с Сиверсоном до обмена
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«Нью-Джерси Дэвилз» обменяет одного из ведущих защитников Дэймона Сиверсона в «Коламбус Блю Джекетс», сообщает журналист Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».

Отмечается, что, прежде чем отдать 28-летнего игрока, «дьяволы» подпишут с ним контракт. Соглашение будет рассчитано на восемь лет и $ 6,25 млн за сезон. Общая сумма сделки составит $ 50 млн.

Примечательно, что за подписание контракта с Сиверсоном «Дэвилз» также получат от «Коламбуса» пик третьего раунда на драфте-2023. Об этом сообщил обозреватель Франк Серавалли.

Напомним, в прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги канадский защитник принял участие в 81 встрече, забросив семь шайб и отдав 26 результативных передач, суммарно записав на свой счёт 33 очка при общем показателе полезности «+9». В плей-офф Сиверсон сыграл 12 матчей и набрал 3 (1+2) балла при коэффициенте полезности «-3».

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