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The Score подсчитал, какой контракт должен получить защитник «Бостона» Дмитрий Орлов

The Score подсчитал, какой контракт должен получить защитник «Бостона» Дмитрий Орлов
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Журналист The Score Джон Матиш назвал трёх свободных агентов, чьи будущие контракты являются самыми интригующими сделками межсезонья.

В список попал 31-летний российский защитник Дмитрий Орлов, последний сезон выступавший в «Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинз». У хоккеиста подходит к концу шестилетний контракт с кэпхитом $ 5,1 млн. Матиш прогнозирует, что Орлов получит новое соглашение на шесть сезонов со средней заработной платой $ 6,27 млн.

Кроме защитника, в список попал 27-летний голкипер «Вегас Голден Найтс» Эдин Хилл. У него завершается двухлетний контракт с кэпхитом $ 2,175 млн. The Score прогнозирует ему соглашение на два сезона со средней заработной платой $ 3,34 млн.

Третьим в списке стал 27-летний нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Майкл Бантинг, чей двухлетний контракт с кэпхитом $ 950 тыс. завершается в этом сезоне. Ему Матиш прогнозирует пятилетнее соглашение с зарплатой $ 5,26 млн за сезон.

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