Миллиардер Эндлауэр заплатил рекордную сумму в истории НХЛ за «Оттаву» — Spotico

Пресс-служба «Оттавы Сенаторз» на своём сайте объявила, что новым владельцем клуба стал Майкл Эндлауэр. Он приобрёл 90% акций команды. 10% акций сохранят дочери Юджина Мельника — Анна и Оливия. Сумма сделки составила € 930 млн. Об этом сообщает Spotico. Это рекордная сумма, заплаченная за команду НХЛ.

Эндлауэр — миноритарный владелец другой команды НХЛ — «Монреаль Канадиенс». Он будет вынужден продать долю в команде в рамках сделки по покупке «Оттавы». После того как лига одобрит сделку, Эндлауэр возьмет на себя контроль над деятельностью «Сенаторз».

Отметим, что ранее свои заявки на покупку «Оттавы», по данным СМИ, выставляли музыканты Snoop Dogg, Weeknd и актёр Райан Рейнольдс. Их заявки были выдвинуты вместе с партнёрами.