«Оттава» хочет подписать новый долгосрочный контракт с форвардом Дебринкэтом

Генеральный менеджер «Сенаторс» Пьер Дорион рассказал о переговорах с одним из лидеров клуба нападающим Алексом Дэбринкэтом. У 25-летнего игрока истекает срок действия контракта со средней зарплатой $ 6,4 млн. В июле он может стать ограниченно свободным агентом с правом на арбитраж.
«Очевидно, что когда мы выменяли его, то рассчитывали подписать с ним долгосрочный контракт. Мы уже провели предварительные переговоры с его агентом. Мы рассчитываем на долгое соглашение, но также мы можем сделать ему квалификационное предложение на один год с зарплатой в $ 9 млн.
Если дело дойдёт до арбитража, то мы можем рассмотреть вариант с его обменом. Конечно же, мы хотим подписать с ним новый контракт, но нужно быть готовым ко всем сценариям», – цитирует Дориона TSN.
В прошлом сезоне НХЛ Дебринкэт принял участие во всех 82 матчах регулярного чемпионата и набрал 66 (27+39) очков при показателе полезности «-31». Ранее сообщалось, что форвард не горит желанием оставаться в канадском клубе.
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