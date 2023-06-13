«Торпедо» заключило контракты с тремя обладателями Кубка Харламова

Хоккеисты Артём Мисников, Матвей Уткин и Артём Левинский подписали новые двусторонние двухлетние контракты с нижегородским «Торпедо». Об этом сообщает пресс-служба команды на официальном сайте. Все трое в прошлом сезоне выиграли Кубок Харламова в составе «Чайки».
Артём Мисников — самый ценный игрок Кубка Харламова, на его счету 24 (5+19) результативных балла в 17 играх плей-офф чемпионата МХЛ, а также 31 (11+20) очко в регулярном чемпионате.
Матвей Уткин — лидер бомбардирской гонки в «Чайке» по итогам регулярного сезона. Он набрал 37 (17+20) очков, в плей-офф нападающий добавил на свой счёт ещё девять очков (4+5). Кроме того, Матвей — единственный игрок «Чайки», сыгравший во всех 67 матчах минувшего сезона.
Артём Левинский к 33 (14+19) очкам в регулярке добавил еще 8 (7+1) в плей-офф. Стоит отметить, что игрок под номером 9 в плей-офф стал лидером «Чайки» по отборам шайбы у соперника (16) и по голам в меньшинстве (2).
- 13 июня 2023
-
20:50
-
20:18
-
19:50
-
19:25
-
18:50
-
18:25
-
17:50
-
17:25
-
16:50
-
16:13
-
15:56
-
15:26
-
15:14
-
15:09
-
14:55
-
14:29
-
13:56
-
13:46
-
13:24
-
13:08
-
12:50
-
12:24
-
11:57
-
11:27
-
11:15
-
10:58
-
10:37
-
10:16
-
09:52
-
09:34
-
09:17
-
08:56
-
08:36
-
05:00
-
00:04