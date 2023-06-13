«Торпедо» заключило контракты с тремя обладателями Кубка Харламова

Хоккеисты Артём Мисников, Матвей Уткин и Артём Левинский подписали новые двусторонние двухлетние контракты с нижегородским «Торпедо». Об этом сообщает пресс-служба команды на официальном сайте. Все трое в прошлом сезоне выиграли Кубок Харламова в составе «Чайки».

Артём Мисников — самый ценный игрок Кубка Харламова, на его счету 24 (5+19) результативных балла в 17 играх плей-офф чемпионата МХЛ, а также 31 (11+20) очко в регулярном чемпионате.

Матвей Уткин — лидер бомбардирской гонки в «Чайке» по итогам регулярного сезона. Он набрал 37 (17+20) очков, в плей-офф нападающий добавил на свой счёт ещё девять очков (4+5). Кроме того, Матвей — единственный игрок «Чайки», сыгравший во всех 67 матчах минувшего сезона.

Артём Левинский к 33 (14+19) очкам в регулярке добавил еще 8 (7+1) в плей-офф. Стоит отметить, что игрок под номером 9 в плей-офф стал лидером «Чайки» по отборам шайбы у соперника (16) и по голам в меньшинстве (2).