Сергей Барбашёв: КХЛ смотреть неинтересно, с удовольствием слежу только за «Торпедо»

Нападающий воронежского «Бурана» Сергей Барбашёв рассказал о возможном возвращении в КХЛ и ответил на вопрос, кто в КХЛ играет в красивый хоккей.

«В КХЛ тяжело будет вернуться. Думаю, я ещё лет пять поиграю, силы есть. Но КХЛ вообще не рассматриваю. Были ли варианты в КХЛ? В прошлом сезоне, ещё до прихода Леонида Тамбиева в «Адмирал» предлагали. Но это был просмотровый контракт.

Почему перешёл из «Тамбова» в «Буран»? Эта команда была очень заинтересована во мне, хотели видеть в составе. Предложили хорошие условия, что буду лидером атаки и много времени на льду проводить. Плюс задачи интересные и хоккей не бей-беги, а комбинационный и, конечно, как минимум выход в плей-офф.

Кто из команд КХЛ играет в красивый, комбинационный хоккей? За КХЛ почти не слежу, неинтересно, даже обзоры не смотрю. С удовольствием слежу иногда только за «Торпедо», за тренером больше. Игорь Ларионов привнёс много нового в процесс. Другая подготовка, тренировки, психология, стиль игры. С умом построил команду и показал новые и нужные упражнения, а не бестолковую беготню.

Я у брата (форвард «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв — прим. «Чемпионата») спрашивал по поводу кроссов. Так они в США этим даже не занимаются, он этого слова давно не слышал (смеётся). Поэтому я больше слежу за Национальной хоккейной лигой. Качество игроков и уровень мастерства гораздо выше КХЛ. Другие скорости, мышление. В любой команде хватает звёзд», — сказал Барбашёв в интервью Legalbet.

Ранее Сергей объяснил, почему его брат Иван Барбашёв не приезжает в межсезонье в Россию.