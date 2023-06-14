Сергей Бобровский совершил голевую ошибку в матче с «Вегасом»
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Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский совершил голевую ошибку в одном из эпизодов игры пятого матча финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Вегас Голден Найтс».
Вратарь окончательно перестал успевать за игроками «Вегаса». Это был пятый гол в ворота россиянина за два игровых периода. Всего Бобровский и его команда пропустили шесть голов за две двадцатиминутки.
После четырёх матчей финальной серии «Вегас» выигрывает со счётом 3-1. Сегодняшняя победа «Вегаса» закончит эту серию.
До этого сезона обе команды по разу доходили до финала Кубка Стэнли в своей истории. «Флориде» это удалось в 1996 году, а «Вегасу» в 2018-м, но в обоих случаях клубы проигрывали решающие серии в борьбе за трофей.
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