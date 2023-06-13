«Вегас» рвётся к Кубку Стэнли, но «Флорида» будет драться! Развязка сезона НХЛ. Онлайн
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Всё о пятом матче финальной серии, в котором может определиться чемпион.
Финал Кубка Стэнли между «Вегасом» и «Флоридой» добрался до пятого матча, и эта игра может стать последней в сезоне. «Золотые рыцари» из Невады взяли две первые домашние игры, зацепили победу во встрече №4 во Флориде и теперь готовы на глазах тысяч собственных болельщиков впервые в истории стать чемпионами НХЛ.
НХЛ - плей-офф. Кубок Стэнли. 5-й матч
14 июня 2023, среда. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Но «хоронить» «Флориду» рано. В этом плей-офф «пантеры» уже оказывались в подобной ситуации в первом раунде, и «Бостон» может рассказать «Вегасу», насколько опасно недооценивать клуб из Санрайза, а также российского голкипера Сергея Бобровского. «Пантерз» будут сражаться, так что нас ждёт шикарная битва.
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