«Вегас» рвётся к Кубку Стэнли, но «Флорида» будет драться! Развязка сезона НХЛ. Онлайн

Всё о пятом матче финальной серии, в котором может определиться чемпион.

Финал Кубка Стэнли между «Вегасом» и «Флоридой» добрался до пятого матча, и эта игра может стать последней в сезоне. «Золотые рыцари» из Невады взяли две первые домашние игры, зацепили победу во встрече №4 во Флориде и теперь готовы на глазах тысяч собственных болельщиков впервые в истории стать чемпионами НХЛ.

Но «хоронить» «Флориду» рано. В этом плей-офф «пантеры» уже оказывались в подобной ситуации в первом раунде, и «Бостон» может рассказать «Вегасу», насколько опасно недооценивать клуб из Санрайза, а также российского голкипера Сергея Бобровского. «Пантерз» будут сражаться, так что нас ждёт шикарная битва.