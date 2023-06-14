Джонатан Маршессо стал обладателем приза Конна Смайта

Форвард «Вегас Голден Найтс» Джонатан Маршессо получил приз Конна Смайта, который вручается лучшему игроку плей-офф сезона.

Джонатан набрал замечательную статистику в нынешнем розыгрыше плей-офф. На его счету 25 (13+12) очков в 22 матчах. С этими цифрами канадский нападающий стал вторым лучшим бомбардиром Кубка Стэнли, превзойдя результаты Мэттью Ткачука из «Флориды» (24 (11+13) очка) и уже давно завершившего выступление в плей-офф Роопе Хинца из «Даллас Старз» (24 (10+14) очка), уступив лишь своему товарищу по команде Джеку Айкелу (26 (6+20) очков).

Маршессо помог «Вегас Голден Найтс» выиграть первый в истории организации Кубок Стэнли. В пятом матче финала команда из штата Невада одолела «Флориду» с разгромным счётом 9:3, тем самым одержав победу в противостоянии в пяти матчах.