Сергей Бобровский отреагировал на поражение в финале Кубка Стэнли

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский рассказал о прогрессе команды, несмотря на поражение в финале Кубка Стэнли в серии против «Вегас Голден Найтс».

«Это все равно большой шаг для нас. Не только потому что мы столько всему научились за последние два месяца, но и потому, как близки мы стали с друг другом. Мы вместе выигрывали и вместе проигрывали. Я горд за моих ребят, они бились до самого конца», — рассказал Бобровский в послематчевом интервью

«Вегас» завоевал титул, обыграв «Флориду» в пятом матче серии со счётом 9:3. Это первое чемпионство в истории организации из штата Невада.

«Пантерз» вышли в финал, заняв лишь восьмое место в Восточной конференции по итогам регулярного сезона.