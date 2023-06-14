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Защитник ЦСКА Дуда, имеющий действующий контракт с клубом, уехал играть в Америку

Защитник ЦСКА Дуда, имеющий действующий контракт с клубом, уехал играть в Америку
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19-летний российский защитник Артём Дуда в следующем сезоне будет представлять Университет Мэйна. Об этом сообщает пресс-служба команды на официальном сайте. Отметим, что подобное решение хоккеист принял, имея действующий годичный контракт с армейским клубом.

В минувшем сезоне Дуда принял участие в 14 матчах за ЦСКА в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, набрав в них 3 (0+3) очка при показателе полезности «+3». Большую часть карьеры провёл в составах «Красной Армии» и «Звезды» в МХЛ и ВХЛ соответственно. Дуда был выбран во втором раунде драфта Национальной хоккейной лиги — 2022. Под 36-м номером защитник ушёл в «Аризону Койотс».

В минувшем сезоне ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина.

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