Контракт отслужившего вратаря Федотова с «Филадельфией» автоматически продлён на год

«Филадельфия Флайерз» на своём официальном сайте объявила о продлении соглашения с российским вратарём Иваном Федотовым. Контракт между сторонами был приостановлен на сезон-2022/2023, поэтому согласно коллективному трудовому соглашению НХЛ он автоматически продляется на следующий сезон.

Напомним, президент ЦСКА Игорь Есмантович сообщал, что клуб планирует возвращение Федотова в стан армейцев. Сейчас вратарь проходит службу в рядах ВС РФ. Как сообщается в заявочном листе команды сборной ВМФ, Федотов имеет звание старшего матроса. В сезоне-2021/2022 голкипер стал обладателем Кубка Гагарина в составе армейского клуба.

Закончить службу Федотов должен в начале июля 2023 года. Затем он должен будет определиться со своим будущим.