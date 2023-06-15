«Ак Барс» объявил тренерский штаб клуба на сезон-2023/2024 КХЛ.

Как сообщает пресс-служба казанского клуба, в штабе останутся тренеры Юрий Бабенко и Александр Бойков. Сергей Абрамов и Александр Агопеев продолжат работать с вратарями. Тренером по физической подготовке назначен двукратный обладатель Кубка Гагарина Брэндон Бови, работавший в «Ак Барсе» с 2016 по 2018 год. Бови прошлый сезон провёл в «Авангарде».

Сегодня «Ак Барс» объявил о новом контракте с главным тренером Зинэтулой Билялетдиновым. Соглашение с опытным специалистом рассчитано до конца сезона-2023/2024.