«Ак Барс» объявил тренерский штаб клуба на сезон-2023/2024 КХЛ
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«Ак Барс» объявил тренерский штаб клуба на сезон-2023/2024 КХЛ.
Как сообщает пресс-служба казанского клуба, в штабе останутся тренеры Юрий Бабенко и Александр Бойков. Сергей Абрамов и Александр Агопеев продолжат работать с вратарями. Тренером по физической подготовке назначен двукратный обладатель Кубка Гагарина Брэндон Бови, работавший в «Ак Барсе» с 2016 по 2018 год. Бови прошлый сезон провёл в «Авангарде».
Сегодня «Ак Барс» объявил о новом контракте с главным тренером Зинэтулой Билялетдиновым. Соглашение с опытным специалистом рассчитано до конца сезона-2023/2024.
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