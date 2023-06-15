Экс-защитник «Ак Барса» перешёл в «Адмирал»

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«Адмирал» на официальном сайте объявил о подписании одностороннего контракта сроком на один год с бывшим защитником казанского «Ак Барса» Марком Янчевским.

В КХЛ Янчевский провёл 31 матч, заработал 3 (0+3) очка при показателе полезности "-6". Во Всероссийской хоккейной лиге он сыграл 162 матча, набрав 72 (14+58) очка.

Марк Янчевский начинал играть в Магнитогорске. Выступал в следующих командах: «Стальные Лисы» (2014-2019), «Амурские Тигры» (2017), «Зауралье» (2017-2020), «Нефтяник» (2020-2021). С 2021 года играл в структуре казанского «Ак Барса», выступая как за основную команду, так и за «Барс» в ВХЛ.

«Адмирал» в прошедшем розыгрыше Кубка Гагарина дошёл до второго раунда, где проиграл будущему финалисту, «Ак Барсу». В первом раунде команда из Владивостока прошла «Салават Юлаев».