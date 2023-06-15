Обладатель Кубка Стэнли Пьетранжело признался, что мог закончить карьеру из-за дочери

Защитник «Вегас Голден Найтс» Алекс Пьетранджело рассказал, что мог закончить карьеру шесть месяцев назад из-за болезни дочери. Теперь она пошла на поправку и смогла отпраздновать с отцом победу в Кубке Стэнли.
«Это самый сюрреалистический момент в моей жизни. Держать ее в моих объятиях, праздновать папину победу в Кубке Стэнли, просто праздновать что угодно… Вы должны понять, что значит для нее быть здесь, со мной, с нам. Шесть месяцев назад она не могла есть, не могла говорить, не могла ходить. Шесть месяцев назад я был готов закончить свою карьеру ради нее.
Тогда я никогда не представлял себе подобного момента. И теперь, выиграть Кубок, чтобы она бегала по льду и праздновала вместе с нами, – мечты действительно сбываются. И это мечта», — приводит слова Пьетранджело пресс-служба Национальной хоккейной лиги на официальном сайте.
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