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Как в «Вегасе» собрали команду, которая выиграла Кубок Стэнли — 2023, история чемпионства «Вегаса»

Гений менеджера и ошибки конкурентов. Как в «Вегасе» собрали чемпионскую команду
Родион Власов
Как в «Вегасе» собрали команду
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На драфте расширения бригада Джорджа Макфи ограбила пару клубов, а потом удачно использовала все накопленные активы

Спустя 30 лет менеджерской работы в «Ванкувере», «Вашингтоне» и «Вегасе» Джордж Макфи выиграл свой первый Кубок Стэнли. Пока все говорят про игроков и тренера, нельзя не отметить ту работу, которую провёл в «Вегасе» человек, задрафтовавший Овечкина, Бекстрёма, Кузнецова и многих других звёзд чемпионского «Вашингтона».

Да, «Вегас» долгое время ужасно распоряжался потолком зарплат, бесплатно потеряв Флёри и Пасиоретти (при этом обставив обмен Флёри просто по-хамски, не сообщив об этом легенде клуба). При этом менеджеры сами решили те бюджетные проблемы, которые создавали своей широкой политикой, а большинство шагов «Вегаса» — попадание в яблочко.

Джордж Макфи

Джордж Макфи

Фото: John Locher/AP/ТАСС

Далеко не все игроки, которые раскрылись в составе чемпиона, были очевидными вариантами перед их обменами, но каждый из них стал заметно лучше в «Вегасе». Построение такой системы, конечно же, заслуга менеджмента, благодаря которому игроки становятся заметно лучше даже в городе, где крайне сложно думать о каком-то хоккее. Как же «Вегас» получил тех игроков, что играли за клуб в плей-офф?

Вратари

Эдин Хилл — перешёл из «Сан-Хосе» в обмен на пик четвёртого раунда

Лето прошлого года: становится известно — Робин Ленер пропустит весь сезон, что оставляет «рыцарей» с не самой впечатляющей бригадой Томпсон — Броссуа. Менеджмент «Вегаса» задёшево берёт вратаря, ради которого менеджеры «акул» годом ранее не пожалели пика второго раунда, но который разочаровал в единственном калифорнийском сезоне. Как показал себя купленный в условиях цейтнота голкипер, вы видели сами.

Эдин Хилл

Эдин Хилл

Фото: John Locher/AP/ТАСС

Лоран Броссуа — перешёл в качестве свободного агента

Вечный бэкап ещё в конце прошлого сезона получил серьёзную травму — а когда Броссуа выздоровел, у «Вегаса» уже неплохо играл дуэт Томпсон — Хилл. Так Лоран отправился в фарм-клуб, получив свой шанс в концовке сезона благодаря очередной травме. Сильно проведённый остаток регулярки позволил Броссуа начать и плей-офф в качестве первого номера, но затем он уступил место в воротах после ещё одного повреждения.

Защитники

Брейден Макнэбб, Ши Теодор — выбраны на драфте расширения

«Лос-Анджелес» вряд ли печалился о потере качественного защитника-домоседа — таких и сейчас в системе клуба немало. А вот «Анахайм», как казалось тогда, логично предпочёл защитить Сами Ватанена, находившегося на пике формы, отдав взамен молодого и перспективного Теодора, который с учётом силы тогдашней обороны «уток» мог бы и не получить своего шанса в краткосрочной перспективе. Ватанен покинул команду через 15 матчей нового сезона, а сейчас уже и в НХЛ не играет. Лучшие же годы Ши, вполне возможно, ещё впереди.

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Алекс Пьетранджело — перешёл в качестве свободного агента

В «Сент-Луисе» никогда не церемонились даже с капитанами и легендами, обменивая их, если не удавалось договариваться по контракту. Проведший в «Блюз» десяток лет Пьетранджело хотел от своей команды более $ 9 млн по новому контракту, не получил их и выбрал меньший контракт в штате, где нет налогового бремени. Даже в 33 Петро играл больше всех в команде — 23 минуты за матч (у Теодора — 20).

Алекс Пьетранджело

Алекс Пьетранджело

Фото: Abbie Parr/AP/ТАСС

Алек Мартинес — перешёл из «Лос-Анджелеса» в обмен на два пика второго раунда

Формирование мегагабаритной защиты «Вегаса» было обусловлено и обменом домоседа «Кингз», который забросил чемпионскую шайбу в финале-2014. Мартинес попадает редко, но метко: в этом плей-офф у него лишь два гола, но оба в финале и оба ключевые. Показательно, что за три с половиной сезона в «рыцарях» Мартинес ни разу не заканчивал сезон с отрицательной полезностью.

Николас Хаг — выбран на драфте-2017 (второй раунд, 34-й номер)

На драфте расширения команды щедро одаривали «Вегас» высокими пиками, чтобы они не посягали на незащищённых звёздочек. Трёх первораундников «Вегас» уже обменял, и единственный хоккеист, который прошёл всю систему «рыцарей» после драфта, — это Хаг. Не покидает ощущение, что почти двухметровый гигант вполне мог бы играть куда бóльшую роль в другой команде, но пока 24-летний защитник надёжен и в третьей паре.

Зак Уайтклауд — не задрафтован, перешёл в качестве свободного агента

Впрочем, драфт и не всегда нужен, если можно находить алмазы в грязи. Вряд ли название «Вирден Ойл Кэпиталз» кому-то что-то скажет — а именно там, в скромной юниорской лиге Манитобы, начинал свою карьеру представитель коренных народов Америки. Несколько лет назад Уайтклауд был символом ограниченной игры «Вегаса», делая бессмысленные хиты, когда этого не требовала ситуация, но с тех пор заматерел, заиграл намного спокойнее и даже не обижается на шутки, сравнивающие его фамилию с туалетной бумагой.

Бен Хаттон — перешёл в качестве свободного агента

Удивительно, но за семь сезонов в лиге Хаттон ни разу не играл в плей-офф — даже чемпионом мира в канадской сборной становился, но Кубок Стэнли не нюхал ни в одной команде. Что ж, «Вегас» подписывал опытного игрока как запасной вариант и дал ему два матча в чемпионском походе.

Нападающие

Джонатан Маршессо, Вильям Карлссон, Райлли Смит, Уильям Каррье — выбраны на драфте расширения

Сразу после того, как Марк Стоун получил свой кубок, он передал его Смиту, от которого чашу по очереди получили другие парни, стоявшие у истоков этого «Вегаса». Может быть, со стороны немного абсурдным кажется то, что Каррье сделал свой круг с кубком раньше Айкела или Хилла, но и он помогал создавать ту почти семейную атмосферу «Вегаса», о которой много говорят игроки. Ну а тройка «золотых отбросов» не первый год оставалась самой стабильной в команде — даже с учётом того, что в этом плей-офф её развели.

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Марк Стоун — перешёл из «Оттавы» вместе с Тобиасом Линдбергом в обмен на Оскара Линдберга, Эрика Браннстрёма и пик второго раунда

Четыре года назад этот обмен не казался таким неравноценным, каким выглядит сейчас: шведский защитник был высоко выбран на драфте и очень круто показал себя на МЧМ-2019, терзая соперников глубокими рейдами. Однако «второй Карлссон» пока застрял где-то в третьей пары «Оттавы», а Стоун в Неваде вырос в однозначно лучшего оборонительного вингера лиги, который справедливо получил нашивку и оформил первый хет-трик финала со времён Петера Форсберга.

Марк Стоун

Марк Стоун

Фото: John Locher/AP/ТАСС

Джек Айкел — перешёл из «Баффало» вместе с пиком третьего раунда в обмен на Алекса Така, Пейтона Кребса и пики первого и второго раундов

Летом 2021-го «Рейнджерс» якобы отвергли предложение «Баффало» по Айкелу, которое включало в себя Георгиева, Кравцова, Зака Джонса и выбор в первом раунде. Двух из трёх парней в команде уже нет, при этом разве что один игрок «Рейнджерс» в этом плей-офф показал достойный уровень. А Айкел просто вышёл на лед и с первых же матчей продемонстрировал всем сомневающимся в нём свой класс, отпахивая на каждом миллиметре площадки по полной.

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Чандлер Стивенсон — перешёл из «Вашингтона» в обмен на пик пятого раунда

Джордж Макфи задрафтовал Стивенсона ещё в 2012-м. Спустя шесть лет и один Кубок Стэнли он забрал его в «Вегас», когда Чандлер вряд ли бы пробился выше Бекстрёма, Кузнецова и Эллера. На новом месте форвард четвёртой тройки моментально превратился в полноценную атакующую единицу: сначала он казался слабым звеном в тройке со Стоуном и Пасиоретти, но доказал, что сам спокойно и легко создаёт и реализует моменты, а также играет важную роль в меньшинстве.

Чандлер Стивенсон

Чандлер Стивенсон

Фото: Lynne Sladky/AP/ТАСС

Иван Барбашёв — перешёл из «Сент-Луиса» в обмен на Зака Дина

В отличие от «Колорадо»-2022, чемпионы-2023 были намного менее активны на дедлайне, но один их трансфер стоил пяти. Иван не только идеально вписался в состав с точки зрения философии, круша борта чужими телами и забивая грязные голы, но ещё и выводил из строя соперников чистыми силовыми приёмами. У «рыцарей» не так много места под потолком (как и всегда), но им явно стоит задуматься о продлении контракта.

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Николя Руа — перешёл из «Каролины» вместе с пиком пятого раунда в обмен на Эрика Хаулу

Даже те активы с драфта расширения, что «Вегас» обменял, приносят клубу пользу. В 2019-м «рыцари» добавили в состав ещё одного игрока выше 1,90 м, который только что провёл блестящий Кубок Колдера в АХЛ — и вот теперь это мозг дававшего море энергии четвёртого звена, который во многих других клубах играл бы и в третьем (да и в «Вегасе» мог бы, но только на фланге).

Майкл Амадио — взят на драфте отказов (предыдущий клуб — «Торонто»)

Игрок, начинавший карьеру в «Лос-Анджелесе», сменил за календарный 2021-й сразу четыре клуба. «Торонто» летом 2021-го давало форварду лишь двусторонний контракт, а через три матча отправило на вэйвер — так он и очутился в страдавшем от травм «Вегасе». Однако этот переход временным решением не стал: форвард занял достойное место в третьем звене, играл мало, но забивал каждому сопернику «Вегаса» в этом плей-офф.

Бретт Хауден — перешёл из «Рейнджерс» в обмен на Ника Десимоне и пик четвёртого раунда

Помнится, американские болельщики «Рейнджерс» называли Хаудена худшим игроком в НХЛ, когда бывший первораундник «Тампы» играл за их команду. Это ещё раз показывает, как бездарно в Нью-Йорке развивают практически любых игроков. За два года в Неваде Хауден, конечно, не стал суперзвездой, но превратился в полезного ролевика, который в плей-офф органично дополнял своей пахотой Стивенсона и Стоуна.

Бретт Хауден

Бретт Хауден

Фото: John Locher/AP/ТАСС

Киган Колесар — перешёл из «Коламбуса» в обмен на пик второго раунда

На драфте расширения «Вегас» не пожалел высокого пика ради игрока, которому надо было несколько лет созревать в АХЛ. Ставка, впрочем, оправдалась: Колесар вырос в силовика, который занял седьмое место в регулярке по хитам, а в плей-офф уступил только Гудасу и Беннетту. При этом у него было достаточно терпения, чтобы самому не ввязываться в ненужные стычки.

Тедди Блюгерс — перешёл из «Питтсбурга» в обмен на пик третьего раунда и Питера Делибераторе

На дедлайне «Вегас» воспользовался хаотичным и непонятным поведением «Питтсбурга», чтобы ухватить надёжного центра в глубину. Блюгерс в финале не играл, но в плей-офф провёл шесть матчей. Хороший год для латвийского хоккея — есть и медаль ЧМ, и чемпион НХЛ.

Фил Кессел — перешёл в качестве свободного агента

Любитель хот-догов провёл всю регулярку в строю, и снова его не брали никакие травмы, однако Брюс Кэссиди решил отправить двукратного чемпиона НХЛ в запас посреди серии с «Виннипегом». Так всеобщий любимец стал трёхкратным обладателем Кубка — не играл сам, но зато поддерживал атмосферу в раздевалке.

Главный тренер

Брюс Кэссиди — нанят после увольнения из «Бостона»

В прошлом году тренера уволили из «Мишек», после чего в прессу стали просачиваться сливы (скорее всего, контролируемые руководством), что тренер достал кучу игроков в раздевалке, многие из которых хотели уйти.

Брюс Кэссиди

Брюс Кэссиди

Фото: John Locher/AP/ТАСС

После этого весь год об атмосфере в «Бостоне» писалось только хорошее — и вы сами видели, во что это превратилось в решающий момент. Ну а Кэссиди превратил команду, чья тактика страдала от недостатка игрового интеллекта, в мощный, ровный и хорошо отлаженный механизм.

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