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Вратарь «Нэшвилла» Аскаров стал клиентом Дэна Мильштейна

Вратарь «Нэшвилла» Аскаров стал клиентом Дэна Мильштейна
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Вратарь системы клуба Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» Ярослав Аскаров стал клиентом агента Дэна Мильштейна, занимающегося делами многих российских хоккеистов НХЛ. Об этом сообщает журналист Пьер ЛеБрюн в «Твиттере».

20-летний Аскаров был выбран под общим 11-м номером «Нэшвиллом» на драфте 2020 года. В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ россиянин принял участие в одном матче. В АХЛ за «Милуоки Адмиралс» вратарь сыграл 48 игр в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 2,69 шайбы и отражая 91,1% бросков. В плей-офф Аскаров провел 12 матчей, пропуская в среднем 2,70 шайбы и отражая 90,3% бросков.

Аскаров — серебряный призёр юниорского чемпионата мира-2019 и молодёжного ЧМ-2020 года.

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