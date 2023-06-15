Вратарь «Нэшвилла» Аскаров стал клиентом Дэна Мильштейна

Вратарь системы клуба Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» Ярослав Аскаров стал клиентом агента Дэна Мильштейна, занимающегося делами многих российских хоккеистов НХЛ. Об этом сообщает журналист Пьер ЛеБрюн в «Твиттере».

20-летний Аскаров был выбран под общим 11-м номером «Нэшвиллом» на драфте 2020 года. В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ россиянин принял участие в одном матче. В АХЛ за «Милуоки Адмиралс» вратарь сыграл 48 игр в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 2,69 шайбы и отражая 91,1% бросков. В плей-офф Аскаров провел 12 матчей, пропуская в среднем 2,70 шайбы и отражая 90,3% бросков.

Аскаров — серебряный призёр юниорского чемпионата мира-2019 и молодёжного ЧМ-2020 года.