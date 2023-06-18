Генеральный менеджер «Филадельфии» рассказал о ближайших планах по комплектованию команды

Генеральный менеджер «Филадельфии» Даниэль Бриер рассказал о ближайших планах по комплектованию команды, которые предполагают перестройку. Недавно клуб обменял российского защитника Ивана Проворова. Пенсильванцы получили трёх игроков и три пика, в том числе общий 22-й выбор на драфте НХЛ — 2023.

«Пока не знаю, насколько активным буду на рынке. Да, я хочу быть активным, но всегда нужен партнёр, а иногда два, как в прошлой сделке по Проворову. Мы постараемся, чтобы что-то произошло, но иногда это срабатывает, а иногда — нет», — цитирует Бриера The Score.

Нападающие Кевин Хейес и Скотт Лотон, защитник Тони Деанджело и вратарь Картер Харт входят в число нескольких игроков «Флайерз», доступных для обмена.

«Филадельфия» пропускала плей-офф в каждом из трёх последних сезонов — это самая продолжительная серия без матчей навылет в истории франшизы с тех пор, как она не попадала в него пять лет подряд с 1990 по 1994 год.