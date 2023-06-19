Терещенко — о ЧМ-2008 в Квебеке: это было сумасшествие, там люди помешаны на хоккее

Бывший нападающий сборной России Алексей Терещенко вспомнил эмоции от победного чемпионата мира 2008 года в Квебеке и сравнил его с ЧМ-2009 в швейцарском Берне. Оба турнира выиграла российская сборная.
«Помню ли эмоции, когда Ковальчук забил победный гол? Нет, это было просто какое-то сумасшествие. Эмоции, которые не передать словами! Там такая атмосфера в Квебеке царила! Даже, когда проводили товарищеский матч, пришёл полный дворец. Саню Радулова показали на экране «Колизея», и начал весь стадион скандировать его фамилию. Потрясающе! Там люди просто помешаны на хоккее. И, кстати, наших болельщиков собралось очень много.
В Берне по эмоциям чемпионат был более спокойный? Да, всё прошло спокойнее. Но, если откровенно, и турнир был послабее — в плане звёзд. У канадцев, правда, всё равно приехали сильные хоккеисты, тот же Спецца, но таких было немного. Да и у нас основу составляли представители КХЛ. Но на тот момент уровень нашей лиги был очень высокий. Вполне конкурентоспособный с НХЛ. Собралась ровная команда, где правильно оказались расставлены акценты, найден баланс. Лидеры получали больше игрового времени, но обид не возникало. Каждый знал, что от него тоже зависит результат матча», — цитирует Терещенко «Спорт уик-энд».
В составе национальной сборной России Алексей Терещенко сделал своеобразный золотой хет-трик. На его счету победы на трёх чемпионатах мира — в 2008, 2009 и 2012 годах.
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