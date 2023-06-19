«Амур» объявил о переходе защитника казанского «Ак Барса»

Защитник системы «Ак Барса» Александр Ляхов стал игроком хабаровского «Амура». Казанская команда получила денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба «Амура» на официальном сайте.

24-летний Ляхов ранее выступал за тольяттинскую «Ладью», а также находился в структуре «Салавата Юлаева», где играл за «Толпар» и «Торос». Минувший сезон провёл в Всероссийской хоккейной лиге за «Нефтяник», где в 40 матчах регулярного чемпионата набрал 8 (4+4) очков при показателе полезности «+2». В плей-офф ВХЛ у Ляхова участие в трёх играх без результативных действий.

Ранее «Амур» представил тренерский штаб на предстоящий сезон. Наставником хабаровчан стал Андрей Мартемьянов. Его помощниками будут старший тренер Евгений Шалдыбин, тренер нападающих Игорь Ефимов, тренер вратарей Алексей Жигарев и видеоаналитик Михаил Ждахин.