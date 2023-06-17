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Карандин: «Амур» скупает ветеранов, которым при таком количестве перелётов будет тяжело

Карандин: «Амур» скупает ветеранов, которым при таком количестве перелётов будет тяжело
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Легендарный советский арбитр Юрий Карандин считает сомнительным курс «Амура» на подписание опытных возрастных хоккеистов, которым могут нелегко даться многочисленные перелёты хабаровского клуба.

«Что скажу о селекции «Амура»? О том, что в прошлом сезоне при Вадиме Епанчинцеве выстрелила молодёжь, уже сказал. Но в Хабаровске ещё и неплохая школа, «Амурские Тигры» в МХЛ в последние два сезона прогрессировали.

На мой взгляд, напрашивалась ставка на молодых, по примеру «Торпедо». Но «Амур» решил не рисковать и тратить бюджет на ветеранов, которым при таком количестве матчей и перелётов будет тяжело. Правильный ли это курс — покажет сезон», — сказал Карандин в интервью Russia-Hockey.ru.

Отметим, что в текущее межсезонье «Амур» пока является лидером по подписанию новых хоккеистов. Руководство клуба поставило серьёзные задачи и подписало контракт с главным тренером Андреем Мартемьяновым.

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