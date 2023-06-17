Карандин: «Амур» скупает ветеранов, которым при таком количестве перелётов будет тяжело

Легендарный советский арбитр Юрий Карандин считает сомнительным курс «Амура» на подписание опытных возрастных хоккеистов, которым могут нелегко даться многочисленные перелёты хабаровского клуба.

«Что скажу о селекции «Амура»? О том, что в прошлом сезоне при Вадиме Епанчинцеве выстрелила молодёжь, уже сказал. Но в Хабаровске ещё и неплохая школа, «Амурские Тигры» в МХЛ в последние два сезона прогрессировали.

На мой взгляд, напрашивалась ставка на молодых, по примеру «Торпедо». Но «Амур» решил не рисковать и тратить бюджет на ветеранов, которым при таком количестве матчей и перелётов будет тяжело. Правильный ли это курс — покажет сезон», — сказал Карандин в интервью Russia-Hockey.ru.

Отметим, что в текущее межсезонье «Амур» пока является лидером по подписанию новых хоккеистов. Руководство клуба поставило серьёзные задачи и подписало контракт с главным тренером Андреем Мартемьяновым.