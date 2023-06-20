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«Адмирал» оригинальным способом анонсировал переход канадского легионера

«Адмирал» оригинальным способом анонсировал переход канадского легионера
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«Адмирал» в своём телеграм-канале оригинально анонсировал подписание нового канадского легионера.

Клуб взял за основу известный мем, на котором актёр Джейсон Момоа в одежде в повседневном стиле подкрадывается к своему коллеге Генри Кавиллу, одетому в стильный классический костюм. На лице первого — канадский флаг, на лице второго — значок «Адмирала».

Напомним, с сезона-2023/2024 на матчи чемпионата КХЛ российские клубы смогут заявлять не более трёх иностранных игроков. На хоккеистов из Беларуси и Казахстана ограничение не распространяется. Единственным иностранным игроком с действующим контрактом в «Адмирале» является канадский защитник Колби Уильямс.

Дальневосточный клуб в минувшем сезоне дошёл до второго раунда плей-офф КХЛ.

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