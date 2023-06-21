Гиргенсонс подписал новый контракт с «Баффало Сэйбрз»

Нападающий Земгус Гиргенсонс заключил с «Баффало Сэйбрз» новое однолетнее соглашение, по которому заработает $ 2,5 млн, сообщает AP. Латвийский форвард проведёт в команде 10-й сезон подряд.

29-летний Гиргенсонс дольше всего выступает за «Баффало» среди нынешних игроков клуба и имел право стать неограниченно свободным агентом в следующем месяце.

«Сэйбрз» уже 12 лет не могут выйти в плей-офф НХЛ. В минувшем сезоне клуб одержал 42 победы, что стало его лучшим результатом с сезона – 2010/2011, когда команда в последний раз попадала в игры навылет. «Баффало» стал 10-м в Восточной конференции и для выхода в плей-офф ему не хватило двух очков.

Гиргенсонс был выбран «Сэйбрз» в первом раунде драфта 2012 года. В минувшем в сезоне он забил 10 голов и набрал 18 очков в 80 матчах. За карьеру на его счету 81 заброшенная шайба и 174 очка в 625 играх. По количеству матчей Гиргенсонс занимает 13 место в истории клуба.