«Баффало» ведёт переговоры о новом контракте с первым номером драфта 2021 года

Защитник «Баффало Сэйбрз» Оуэн Пауэр ведёт с клубом переговоры о продлении контракта. Об этом сообщает The Buffalo News.
20-летний Пауэр — первый номер драфта Национальной хоккейной лиги 2021 года. Его действующий контракт с «Сэйбрз» истекает по окончании сезона-2023/2024. В минувшем, Пауэр принял участие в 79 матчах регулярного чемпионата, набрав 35 (4+31) очков при показателе полезности "+10". По сведениям источника, генеральный менеджер «Сэйбрз» Кевин Адамс уже контактировал с Пэтом Бриссоном, являющийся агентом канадского хоккеиста.
В минувшем сезоне «Баффало» заняло 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции регулярного чемпионата НХЛ, отстав от зоны плей-офф на одно очко. В начале июня «Сэйбрз» подписали контракт новичка с российским защитником Всеволодом Комаровым.
- 20 июня 2023
-
16:28
-
16:01
-
15:47
-
15:25
-
15:08
-
14:44
-
14:31
-
13:59
-
13:38
-
13:17
-
12:59
-
12:38
-
12:31
-
12:10
-
11:59
-
11:46
-
11:35
-
10:45
-
10:10
-
09:30
-
09:25
-
09:05
-
08:40
-
08:33
-
08:10
-
07:50
-
04:45
-
03:38
-
02:25
-
01:25
- 19 июня 2023
-
23:50
-
23:25
-
22:50
-
22:25
-
21:50