«Баффало» ведёт переговоры о новом контракте с первым номером драфта 2021 года

Защитник «Баффало Сэйбрз» Оуэн Пауэр ведёт с клубом переговоры о продлении контракта. Об этом сообщает The Buffalo News.

20-летний Пауэр — первый номер драфта Национальной хоккейной лиги 2021 года. Его действующий контракт с «Сэйбрз» истекает по окончании сезона-2023/2024. В минувшем, Пауэр принял участие в 79 матчах регулярного чемпионата, набрав 35 (4+31) очков при показателе полезности "+10". По сведениям источника, генеральный менеджер «Сэйбрз» Кевин Адамс уже контактировал с Пэтом Бриссоном, являющийся агентом канадского хоккеиста.

В минувшем сезоне «Баффало» заняло 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции регулярного чемпионата НХЛ, отстав от зоны плей-офф на одно очко. В начале июня «Сэйбрз» подписали контракт новичка с российским защитником Всеволодом Комаровым.