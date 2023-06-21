Стал известен главный претендент на подписание Коннора Хеллебайка

Вратарь «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк может продолжить карьеру в «Нью-Джерси Дэвилз». Об этом сообщает журналист Пьер Лебрюн в «Твиттере». Действующий контракт 30-летнего вратаря с зарплатой $ 6,16 млн в год истекает в конце следующего сезона, он не собирается его продлевать. Сообщается, что Хеллебайк хочет получать $ 9,5 млн.

По сведениям источника, руководство «Нью-Джерси» уже провело переговоры с представителями «Виннипега». Сам Хеллебайк готов рассмотреть подобный вариант. Ранее сообщалось, что подписать контракт с Хеллебайком хотят «Баффало Сэйбрз», «Оттава Сенаторз», «Лос-Анджелес Кингз» и «Питтсбург Пингвинз».

Хеллебайк провёл 64 матча в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 2,49 шайбы и отражая 92% бросков.

В сезоне-2019/2020 Хеллебайк выиграл приз лучшему вратарю сезона регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Везина Трофи». В текущей кампании американец попал в тройку претендентов на приз лучшему вратарю сезона-2022/2023.