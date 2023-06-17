Номинант на «Везину» голкипер «Виннипега» Хеллебайк хочет зарплату как у Василевского

Вратарь «Виннипега» Коннор Хеллебайк хочет такую же зарплату, как у Андрея Василевского, сообщает инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн. Голкипер проинформировал клуб, что не будет продлевать контракт с «Джетс». Действующий контракт 30-летнего вратаря с зарплатой $ 6,16 млн в год истекает в конце следующего сезона.
Стало известно, что запросы голкипера по новому договору сравнимы с окладом вратаря «Тампы» Андрея Василевского, кэпхит которого составляет $ 9,5 млн.
Один из руководителей клуба НХЛ задался вопросом о том, есть ли смысл занимать такое количество места в платёжной ведомости голкиперу в современных условиях, особенно на фоне того, как «Вегас» выиграл Кубок Стэнли с голкипером Эдином Хиллом.
Хеллибак провел 64 матча в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 2,49 шайбы и отражая 92% бросков. В сезоне-2019/2020 американец выиграл «Везина Трофи» – приз лучшему голкиперу регулярного чемпионата.
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