Гаян — о любимых вратарях НХЛ: Василевский, наверное, лучший в лиге. Отмечу и Бобровского

19-летний словацкий вратарь Адам Гаян признался, что следит за игрой голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского, а также отметил стража ворот «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского.
«По примеру какого игрока Национальной хоккейной лиги выстраиваю игру? Люблю наблюдать за действиями Андрея Василевского, наверное, он лучший на своей позиции в НХЛ. Как он двигается, он очень опасен и очень уверенный в себе вратарь. Отмечу и Сергея Бобровского», — приводит слова Гаяна The Score.
28-летний Василевский — двукратный обладатель Кубка Стэнли, а также «Везина Трофи» и «Конн Смайт Трофи». 34-летний Бобровский — двукратный обладатель «Везина Трофи». В минувшем сезоне он дошёл до финала Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз», где его команда проиграла «Вегас Голден Найтс» (1-4).
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