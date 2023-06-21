Назаров отреагировал на благодарность Овечкину от президента России Путина

Известный тренер Андрей Назаров отреагировал на распоряжение президента Российской Федерации Владимира Путина объявить благодарность хоккеисту клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину.

«Сегодня большой день — величайший хоккеист заслуженно получил благодарность от президента России Владимира Путина. Заслуги Александра оценены по достоинству. Он лучший действующий игрок современности. Погоня за Уэйном Гретцки и его рекордом продолжается.

Нам всем посчастливилось жить в эпоху Овечкина. Когда я сам играл в хоккей 20 лет назад, все думали, что Гретцки никто никогда не догонит, а сейчас появился игрок, который может не просто догнать, но и перегнать канадца. Желаем Саше только удачи», — сказал в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.