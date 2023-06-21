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Назаров отреагировал на благодарность Овечкину от президента России Путина

Назаров отреагировал на благодарность Овечкину от президента России Путина
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Известный тренер Андрей Назаров отреагировал на распоряжение президента Российской Федерации Владимира Путина объявить благодарность хоккеисту клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину.

«Сегодня большой день — величайший хоккеист заслуженно получил благодарность от президента России Владимира Путина. Заслуги Александра оценены по достоинству. Он лучший действующий игрок современности. Погоня за Уэйном Гретцки и его рекордом продолжается.

Нам всем посчастливилось жить в эпоху Овечкина. Когда я сам играл в хоккей 20 лет назад, все думали, что Гретцки никто никогда не догонит, а сейчас появился игрок, который может не просто догнать, но и перегнать канадца. Желаем Саше только удачи», — сказал в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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